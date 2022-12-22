Автопроизводители теряют уверенность в перспективах рынка электрокаров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Автопроизводители теряют уверенность в возможности быстрого перехода на электрокары на фоне проблем в цепях поставок и роста опасений из-за состояния мировой экономики, показало ежегодное исследование сектора, проведенное KPMG. Об этом сообщает CNBC.

В опросе в октябре участвовали 915 топ-менеджеров, более 200 опрошенных занимали должность CEO.

76% респондентов выразили обеспокоенность тем, что инфляция и высокие процентные ставки негативно повлияют на их бизнес в следующем году. В США этот показатель составил 84%.

По данным KPMG, на фоне этих опасений руководители автомобильных компаний теряют уверенность в возможности доминирования электромобилей на рынке в США и в мире к 2030 году. Они полагают, что на долю электрокаров придется от 10% до 40% мировых продаж новых транспортных средств к 2030 году, тогда как в прошлогоднем опросе прогнозировали, что показатель составит от 20% до 70%.

В США, согласно консенсус-прогнозу респондентов, на долю электромобилей придется 35% всех продаж новых машин против прошлогоднего прогноза на уровне 65%. Администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года поставила целью довести показатель до 50% к 2030 году.

"В долгосрочной перспективе оптимизм все еще сохраняется, однако, что более важно, в краткосрочной перспективе преобладает реализм. Мы видим его по всему опросу", - сказал CNBC глобальный руководитель автомобильной практики KPMG Гэри Силберг.

Ослабление оптимизма связано с ужесточением требований для получения федеральных льгот, ростом опасений по поводу нехватки сырьевых материалов для батарей и рекордными ценами на транспортные средства. Эти риски дополняют проблемы с цепями поставок и пессимизм по поводу рецессии.

Опрошенные топ-менеджеры ожидают, что мировым лидером на рынке электромобилей останется Tesla Inc., однако ее отрыв существенно сократится. Кроме того, они полагают, что технологический гигант Apple Inc., который, как считается, разрабатывает электромобиль на протяжении многих лет, станет одним из главных игроков в этой отрасли.

В десятку потенциальных лидеров помимо Apple также вошли Ford Motor, Honda, BYD Co. Ltd., Hyundai-Kia, Mercedes-Benz и Toyota Motor Corp.