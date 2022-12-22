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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Мировой выпуск стали в ноябре снизился на 2,6% г/г до 139,1 млн т

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2022 года упало на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 139,1 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 9,6% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

ноябрь 2022г. Динамика к ноябрю 2021г. Январь-ноябрь 2022г. Динамика к январю-ноябрю 2021г.
Всего (64 страны) 139,1 -2,6 % 1 691,4 -3,7 %
Страны ЕС (27), всего 10,5 -17,9 % 127,4 -10,1 %
Россия, страны СНГ, Украина 6,5 -24,6 % 79,0 -19,6 %
Китай 74,5 7,3 % 935,1 -1,4 %
Индия 10,4 5,7 % 114,2 6,0 %
Япония 7,2 -10,7 % 82,3 -6,9 %
США 6,4 -10,5 % 74,4 -5,5 %
Южная Корея 4,8 -18,1 % 60,6 -6,1 %
Россия 5,6* -9,6 % 65,9 -7,0 %
Германия 2,8 -17,9 % 34,2 -7,9 %
Турция 2,4 -30,7 % 32,5 -12,3 %
Бразилия 2,6 -16,3 % 31,5 -5,9 %
Иран 2,9 3,9 % 27,9 8,5 %

* Предварительные данные

Всемирная ассоциация стали
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