Мировой выпуск стали в ноябре снизился на 2,6% г/г до 139,1 млн т
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2022 года упало на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 139,1 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 9,6% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|ноябрь 2022г.
|Динамика к ноябрю 2021г.
|Январь-ноябрь 2022г.
|Динамика к январю-ноябрю 2021г.
|Всего (64 страны)
|139,1
|-2,6 %
|1 691,4
|-3,7 %
|Страны ЕС (27), всего
|10,5
|-17,9 %
|127,4
|-10,1 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,5
|-24,6 %
|79,0
|-19,6 %
|Китай
|74,5
|7,3 %
|935,1
|-1,4 %
|Индия
|10,4
|5,7 %
|114,2
|6,0 %
|Япония
|7,2
|-10,7 %
|82,3
|-6,9 %
|США
|6,4
|-10,5 %
|74,4
|-5,5 %
|Южная Корея
|4,8
|-18,1 %
|60,6
|-6,1 %
|Россия
|5,6*
|-9,6 %
|65,9
|-7,0 %
|Германия
|2,8
|-17,9 %
|34,2
|-7,9 %
|Турция
|2,4
|-30,7 %
|32,5
|-12,3 %
|Бразилия
|2,6
|-16,3 %
|31,5
|-5,9 %
|Иран
|2,9
|3,9 %
|27,9
|8,5 %
* Предварительные данные