Ритейлер Х5 разместил облигации на 14 млрд рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 14 млрд рублей, сообщила компания.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых, а объем размещения от 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 8,68% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.

Как сообщал Россельхозбанк, ставший одним из организаторов сделки, интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД "Перекресток".

Помимо РСХБ, организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и "Инвестиционный банк Синара".

Сейчас в обращении находится также 7 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".