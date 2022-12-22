Мосбиржа с 25 января прекратит листинг акций "Квадры"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Квадра" уведомило об исключении акций компании из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже", говорится в сообщении ПАО.

В соответствии с решением руководства биржи, делистинг произойдет 25 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года акционером "Квадры" стал "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом"), выкупивший 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей. В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%. В конце июля РИР запустил процедуру squeeze-out "Квадры".

В настоящее время компания реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров.

РИР планирует завершить все юридические процедуры по интеграции "Квадры" до конца 2023 года.