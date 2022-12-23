НРД получил 16,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 16,9 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2027 и 2047 годах, сообщило министерство.

НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Президентским указом от 22 июня утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях.

В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы - это долларовые выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". Осенью министерство перечислило НРД выплаты в рублях по номинированным в долларах евробондам с погашением в 2023, 2026, 2043, 2029, 2035, 2030 и 2042 годах, а также по трем выпускам, номинированным в евро, - это еврооблигации "Россия-2025", "Россия-2027" и "Россия-2032".

Купоны по долларовым евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" Минфин выплачивает в рублях второй раз.

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.