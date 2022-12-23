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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Банки топ-10 повысили среднюю максимальную ставку по вкладам до уровня середины июня

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде декабря увеличилось до 8,192% с 7,392% в первой декаде, говорится материалах Банка России.

Эта индикативная ставка с третьей декады сентября, когда был достигнут локальный максимум 6,541%, увеличивается от декады к декаде. Она вернулась на уровень полугодовой давности и стала максимальной с первой декады июня, когда составляла 9,090%.

В то же время средняя ставка в декабре еще остается меньше ставки третьей декады февраля (8,587%), накануне ее рывка в начале марта к абсолютно максимальному уровню 20,51%, последовавшиму за повышением ключевой ставки ЦБ 28 февраля до 20% годовых с 9,5%.

Во второй декаде декабря по сравнению с первой декадой более сильным был рост средних максимальных ставок по депозитам на срок от 181 дня до года, они увеличились на 0,50 процентного пункта (п.п.).

Ставки при размещении на другие сроки поднялись почти на одинаковую величину: средняя максимальная ставка для срока до 90 дней - на 0,18 п.п., до 6,02%, на срок от 91 до 180 дней и более года - на 0,19 п.п. до соответственно 7,01% и 8,16%.

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Банк России
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