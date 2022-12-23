Российские регионы довели до аграриев 96,3% федеральных субсидий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 22 декабря получили свыше 140 млрд рублей федеральных субсидий, что составляет 96,3% от средств, которые Минсельхоз перечислил регионам (145,8 млрд рублей), сообщает министерство.

Темпы доведения средств в этом году выше прошлогодних. Год назад аграрии получили 87,2% перечисленных средств.

Все федеральные субсидии перевели аграриям Бурятия, Марий Эл и Башкирия, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Владимирская, Кировская, Брянская, Орловская, Сахалинская, Новгородская, Кемеровская, Липецкая, Магаданская области, Красноярский край и Санкт-Петербург, 99,9% - Вологодская, Костромская, Саратовская области, Алтайский край и Калмыкия.

Как подчеркивает Минсельхоз, положительная динамика отмечается по основным направлениям господдержки. В частности, на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования доведено 99,4% субсидий, на стимулирование увеличения производства масличных культур, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - 99,9%, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - 99,6%, на возмещение части затрат производителей зерна - 94,6%, на компенсацию части затрат хлебопекарным предприятиям - 98,6%.

Минсельхоз поставил регионам задачу перечислить аграриям все средства до 26 декабря.