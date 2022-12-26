Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода и дополнительное сокращение спроса из-за наступивших праздников позволили Европе перейти от нетто-отбора к нетто-закачке газа в хранилища.

На наступившей неделе погода может быть еще теплее, чем на прошедшей. Это значит, что такой режим работы системы может сохраниться до завершения рождественских праздников - до среды.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" считают, что нет оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Оттепель привела к понижению цен на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $868 за тысячу кубометров. Январский фьючерс - $932.

Азиатские котировки также немного корректируются, но держатся выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1004.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе на прошлой неделе обеспечила 21% энергобаланса по ЕС после 13% на неделе с 12 по 18 декабря, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 82,98% - это на 10,8 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 24 декабря резервы выросли на 0,11 процентного пункта. Это были первые газовые сутки с начала сезона отбора, когда закачка снова превысила отбор.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 67%, при таком же среднем показателе за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 10% к среднему ноябрьскому уровню) - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Германия 17 декабря провела церемонию открытия своего первого терминала СПГ - в Вильгельмсхафене, с 21 декабря газ с терминала начал поступать в газотранспортную систему.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 16 декабря) из ПХГ было изъято 2,5 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 69%, что немного превысило средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Сейчас в ряде регионов США резкое похолодание и снежные бури. По прогнозу S&P Global, в следующую неделю (заканчивается 23 декабря) отбор может вырасти более чем в два раза - до 5,7 млрд куб. м.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.