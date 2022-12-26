Аналитики ждут, что S&P 500 завершит 2023 год чуть выше 4000 пунктов
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 завершит 2023 год чуть выше отметки в 4000 пунктов, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный MarketWatch.
По итогам торгов в пятницу его значение составляло 3844,82 пункта, то есть оценки экспертов предполагают рост менее чем на 5% с нынешнего уровня. В понедельник торги в США не проводились из-за праздников.
По данным FactSet, в 2022 году аналитики в своих предположениях промахнулись на максимум почти за 15 лет. S&P 500 не дотянул около 40% до среднего прогноза - год назад эксперты ожидали в среднем 5264 пункта.
Более значительный разрыв реальности с ожиданиями последний раз был отмечен 2008 году и составлял 92%.
С начала текущего года S&P 500 опустился на 19,3%. Это наихудшая динамика с 2008 года, когда индекс потерял почти 40%.
Глава отдела исследований Fundstrat Global Advisors Том Ли отмечает, что исходя из данных с 1946 года после падения S&P 500 показывал на следующий год прирост в среднем на 13,5%.
Однако на рынке есть и пессимисты, которые ожидают дальнейшего спада. Так, главный инвестиционный аналитик Wolfe Research Крис Сенек не исключает возможности падения индекса на 35% в следующем году.
"Мы считаем, что масштаб уже проведенного ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ) достаточен, чтобы подтолкнуть экономику США к рецессии, и что падение реального ВВП США составит от 2% до 3% в годовом исчислении в течение 2023 года", - сказал он.
В целом многие эксперты полагают, что экономика США скатится в рецессию к середине будущего года, что негативно скажется на рынке акций, поскольку прибыль компаний будет падать, а безработица расти. Однако одна из основных идей заключается в том, что рынок достигнет дна в первом полугодии и затем начнет восстанавливаться во втором по мере замедления инфляции, что позволит Федеральной резервной системе перейти к снижению процентных ставок.
Прогноз для индекса S&P 500 на конец 2023 года:
|Аналитики
|Значение
|Deutsche Bank
|4,500
|Oppenheimer
|4,400
|BMO
|4,300
|Scotiabank
|4,225
|Jefferies
|4,200
|JPMorgan
|4,200
|Cantor Fitzgerald
|4,100
|RBC Capital Markets
|4,100
|Credit Suisse
|4,050
|Bank of America
|4,000
|Goldman Sachs
|4,000
|HSBC
|4,000
|Citigroup
|3,900
|Morgan Stanley
|3,900
|UBS
|3,900
|Barclays
|3,725
|Societe Generale
|3,650
|BNP Paribas
|3,400
|Среднее
|4,031