Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Аналитики ждут, что S&P 500 завершит 2023 год чуть выше 4000 пунктов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 завершит 2023 год чуть выше отметки в 4000 пунктов, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный MarketWatch.

По итогам торгов в пятницу его значение составляло 3844,82 пункта, то есть оценки экспертов предполагают рост менее чем на 5% с нынешнего уровня. В понедельник торги в США не проводились из-за праздников.

По данным FactSet, в 2022 году аналитики в своих предположениях промахнулись на максимум почти за 15 лет. S&P 500 не дотянул около 40% до среднего прогноза - год назад эксперты ожидали в среднем 5264 пункта.

Более значительный разрыв реальности с ожиданиями последний раз был отмечен 2008 году и составлял 92%.

С начала текущего года S&P 500 опустился на 19,3%. Это наихудшая динамика с 2008 года, когда индекс потерял почти 40%.

Глава отдела исследований Fundstrat Global Advisors Том Ли отмечает, что исходя из данных с 1946 года после падения S&P 500 показывал на следующий год прирост в среднем на 13,5%.

Однако на рынке есть и пессимисты, которые ожидают дальнейшего спада. Так, главный инвестиционный аналитик Wolfe Research Крис Сенек не исключает возможности падения индекса на 35% в следующем году.

"Мы считаем, что масштаб уже проведенного ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ) достаточен, чтобы подтолкнуть экономику США к рецессии, и что падение реального ВВП США составит от 2% до 3% в годовом исчислении в течение 2023 года", - сказал он.

В целом многие эксперты полагают, что экономика США скатится в рецессию к середине будущего года, что негативно скажется на рынке акций, поскольку прибыль компаний будет падать, а безработица расти. Однако одна из основных идей заключается в том, что рынок достигнет дна в первом полугодии и затем начнет восстанавливаться во втором по мере замедления инфляции, что позволит Федеральной резервной системе перейти к снижению процентных ставок.

Прогноз для индекса S&P 500 на конец 2023 года:

Аналитики Значение
Deutsche Bank 4,500
Oppenheimer 4,400
BMO 4,300
Scotiabank 4,225
Jefferies 4,200
JPMorgan 4,200
Cantor Fitzgerald 4,100
RBC Capital Markets 4,100
Credit Suisse 4,050
Bank of America 4,000
Goldman Sachs 4,000
HSBC 4,000
Citigroup 3,900
Morgan Stanley 3,900
UBS 3,900
Barclays 3,725
Societe Generale 3,650
BNP Paribas 3,400
Среднее 4,031

S&P 500 США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

Закупки зерна в госфонд РФ превысили запланированные на 2022 год 3 млн тонн

В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть

В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

ФАС разрешила компании Говора купить активы логистического партнера McDonald's

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });