Аналитики ждут, что S&P 500 завершит 2023 год чуть выше 4000 пунктов

По итогам торгов в пятницу его значение составляло 3844,82 пункта, то есть оценки экспертов предполагают рост менее чем на 5% с нынешнего уровня. В понедельник торги в США не проводились из-за праздников.

По данным FactSet, в 2022 году аналитики в своих предположениях промахнулись на максимум почти за 15 лет. S&P 500 не дотянул около 40% до среднего прогноза - год назад эксперты ожидали в среднем 5264 пункта.

Более значительный разрыв реальности с ожиданиями последний раз был отмечен 2008 году и составлял 92%.

С начала текущего года S&P 500 опустился на 19,3%. Это наихудшая динамика с 2008 года, когда индекс потерял почти 40%.

Глава отдела исследований Fundstrat Global Advisors Том Ли отмечает, что исходя из данных с 1946 года после падения S&P 500 показывал на следующий год прирост в среднем на 13,5%.

Однако на рынке есть и пессимисты, которые ожидают дальнейшего спада. Так, главный инвестиционный аналитик Wolfe Research Крис Сенек не исключает возможности падения индекса на 35% в следующем году.

"Мы считаем, что масштаб уже проведенного ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ) достаточен, чтобы подтолкнуть экономику США к рецессии, и что падение реального ВВП США составит от 2% до 3% в годовом исчислении в течение 2023 года", - сказал он.

В целом многие эксперты полагают, что экономика США скатится в рецессию к середине будущего года, что негативно скажется на рынке акций, поскольку прибыль компаний будет падать, а безработица расти. Однако одна из основных идей заключается в том, что рынок достигнет дна в первом полугодии и затем начнет восстанавливаться во втором по мере замедления инфляции, что позволит Федеральной резервной системе перейти к снижению процентных ставок.

Прогноз для индекса S&P 500 на конец 2023 года: