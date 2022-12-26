Рынок акций РФ начал последнюю неделю года с умеренного роста

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста вслед за внешними площадками и нефтью, укрепление рубля в условиях пика налоговых платежей оказало поддержку индексу РТС; лидировали в подъеме акции "Магнита" (+2,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2139,21 пункта (+0,7%), индекс РТС - 977,29 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 снизился до 68,99 рубля (-1,21 рубля).

Кроме бумаг "Магнита" подорожали акции Сбербанка (+2% и +1,7% "префы"), "Московской биржи" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%, до 349,9 рубля), "Газпром нефти" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), ВТБ (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Газпрома" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,2% "префы").

Поддержку акциям "Роснефти" оказали новости, что акционеры на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Сумма выплат составит 50% чистой прибыли по МСФО за 6 месяцев (216,1 млрд руб.), отсечка реестра акционеров - 12 января 2023 года.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,3%), расписки OZON (-0,3%).

Комментарии аналитиков

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ начал неделю в оптимистичном настроении, спрос присутствовал в бумагах финансового сектора, а также транспортного направления, а хуже рынка выглядели акции компаний потребительского сегмента. Однако вряд ли на этой неделе стоит ожидать ярких рыночных движений, поскольку инвесторы будут плавно сокращать активность в преддверии новогодних каникул, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, поддержку рынку акций оказывают нефтяные и дивидендные надежды.

Внешний фон в понедельник был спокойным, поскольку торги в Европе и США не проводятся в связи с Рождеством. Внутренний поток корпоративных новостей также довольно скудный. Интерес к бумагам нефтяников связан с потенциалом повышения нефти на фоне проблем с добычей в США и сокращением поставок из РФ. При этом фактор ценового потолка будет терять свою силу по мере подорожания актива, считает аналитик.

"Также позитивом для рынка могут быть надежды на приток части размороженных Люксембургом и Бельгией средств российских инвесторов. Более того, в документах бельгийского Минфина говорится о том, что эти активы могут быть лишь проданы. То есть вопрос об объекте размещения высвободившихся средств является актуальным", - отмечает Кочетков.

Рубль укрепился на фоне налоговых платежей и улучшении ситуации на нефтяном рынке для поставщиков. К концу недели поддержка рубля ослабнет, но может начать работать фактор выводимых из европейских депозитариев средств. Поэтому потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, полагает аналитик.

Во вторник часть площадок, включая США, возобновит работу. Однако существенной активности не предвидится. "Если судить по последствиям арктического шторма на территории США, то можно предположить рост контрактов на нефтепродукты и нефть, так как даже в Галвестоне была остановлена работа НПЗ Marathone мощностью 590 тыс. б/с. В связи с дефицитом электроэнергии снизилась добыча ряда сланцевых месторождений. Соответственно, даже при низкой активности на рынках акций возможна яркая спекулятивная реакция нефтяных фьючерсов", - считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос, получив поддержку от повышения бумаг отдельных эмитентов и укрепления рубля.

Акционеры "Роснефти" одобрили выплату промежуточных дивидендов за 2022 год в размере 20,39 руб. с доходностью около 5,9%. Акции "Русснефти" (+2%) в понедельник возобновили повышение после пятничной коррекции. Конкретных позитивных новостей по бумагам, однако, все еще не поступило. Сбербанк в начале недели также вышел в "плюс" без очевидных фундаментальных причин вслед за повышением "Газпрома" в пятницу. Инвесторы в конце года вновь интересуются наиболее ликвидными эмитентами.

Акции "Газпром нефти" уверенно растут пятые торги подряд и достигли максимума с 21 февраля, отыграв все потери с начала текущего геополитического кризиса. Акционеры ждут закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев текущего года с выплатами в размере 69,78 руб. и доходностью 13,8% (последний день с дивидендами бумаги можно будет купить в эту среду). В среднесрочной перспективе после дивидендной отсечки в пользу компании в текущих санкционных условиях играет ее ориентированность на российский рынок, что при прочих равных может помочь акциям восстановить позиции в ближайшие месяцы, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже ближайших сопротивлений 2150 и 990 пунктов соответственно. Рублевый сегмент продолжает движение в краткосрочном диапазоне, но при этом можно наблюдать попытки восстановления ряда наиболее ликвидных имен вроде "Газпрома" и Сбербанка - позитивный с точки зрения восприятия сигнал, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, основное внимание покупателей в понедельник пришлось на основные "голубые фишки". Отчасти мог реализоваться отложенный спрос конца минувшей недели - часть инвесторов могла повременить с покупками до начала новой торговой пятидневки, опасаясь возможной реализации в выходные какого-либо негатива на внешних рынках или в геополитике. Укрепление рубля оказало сдерживающий эффект на индекс МосБиржи.

В ближайшие торговые сессии на рынке акций РФ вероятна боковая консолидация недалеко от текущих уровней при пониженных торговых оборотах. Возможны движения в отдельных бумагах, в том числе на фоне корпоративных новостей. Во вторник состоится собрание акционеров "Татнефти", в повестке значится вопрос дивидендов. Индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

Мировые фондовые индексы

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре поднялся на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

В Азии в понедельник работающие рынки акций подросли (японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%).

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

В понедельник биржи Австралии и Гонконга, а также США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками. Активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам пятницы выросла до $83,97 за баррель (+3,7%), февральская цена WTI - до $79,35 за баррель (+2,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в понедельник выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (+40,2% и +37% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (+13,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+7,9%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (+6,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,8%), "Иркута" (+4,4%), OR Group (+4,3%), ПАО "Фармсинтез" (+3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,8%).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-6,3%), акции "Росгосстраха" (-3,1%), расписки HeadHunter (-2,7%), Qiwi (-2,4%), MDMG (-2,3%), ПАО "Лензолото" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,3 млрд рублей (из них 6,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,27 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").