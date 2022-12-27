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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Дочка" "Роснефти" выиграла аукцион на участок углеводородов в Самарской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Волго-Уральская НК" (ВУНК, контролируется "Роснефтью" через АО "Самаранефтегаз") получит лицензию на право пользования недрами Северо-Борского участка углеводородов в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Компания предложила за участок почти 4,785 млн рублей (соответствует одному шагу аукциона - ИФ).

Также к участию в аукционе было допущено ООО "УДС-Нефть".

Северо-Борский участок недр площадью 100,6 кв. км располагает ресурсами нефти по категории Dл в объёме 0,5 млн тонн, по D1 - 1,4 млн тонн, газа по D1 - 0,5 млрд куб. метров. В пределах объекта находятся Немчанский участок Борского месторождения питьевой воды и месторождение торфа "Ильмень" - оба объекта относятся к нераспределенному фонду. В границах участка недр особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

По данным Росгеолфонда, Северо-Борский участок соседствует с активами АО "Самаранефтегаз" (Неприковский и Южно-Неприковский участки), ООО "Борскнефть" (участок Борский) и ООО "Регион-нефть" (Марычевский и Кутулукский участки).

Лицензия дает право пользования участком на 25 лет.

Роснефть Самарская область Минприроды
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