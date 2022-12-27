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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

"Роснефть" передала 3 лицензии в Томской области и ХМАО в новое ООО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" зарегистрировала в Ханты-Мансийском автономном округе ООО "Луто" и передала ему три лицензии на нефтегазоносные участки в Томской области и ХМАО.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что "Луто" было создано в августе текущего года. Генеральным директором компании стал Денис Худяков, также возглавляющий "Самотлорнефтегаз".

Теперь "Луто" получило лицензии на Северо-Пудинский и Куль-Ёганский участки в Томской области, этими участками ранее владела "Роснефть", но оперативным управлением на правах агента занималась "Томскнефть "ВНК". Также "Луто" перешел Ледяной участок в ХМАО. При этом, как сообщалось, "Роснефть" в 2021 году вышла из состава акционеров "Томскнефти", передав свой пакет в 50% "Независимой нефтегазовой компании". Вторым акционером остается "Газпром нефть".

Северо-Пудинский нефтегазовый участок расположен в Парабельском районе Томской области и включает в себя Калиновое, Северо-калиновое и Нижнетабаганское месторождения. По данным на 2000 год, когда состоялись торги, суммарные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составляли 7,4 млн тонн, по категории С2 - 9,1 млн тонн, суммарные извлекаемые запасы газа по категории С1 составляют 30,6 млрд куб. метров, по категории С2 - 7,8 млрд куб. метров. Куль-Еганский нефтегазовый участок расположен в Александровском районе Томской области и включает в себя Полуденное и Куль-Еганское нефтяные месторождения. Суммарные извлекаемые запасы нефти на данном участке по категории С1 составляли 596 тыс. тонн, по категории С2 - 2,6 млн тонн.

Лицензию на Ледяной участок "Роснефть" получила в 2018 году. Он расположен в Сургутском районе ХМАО. Его запасы нефти составляют по категории С1 - 2,044 млн тонн, С2 - 3,158 млн тонн, Д2 - 1,9 млн тонн, Д2 - 0,4 млн тонн.

Роснефть ХМАО Луто Томская область Самотлорнефтегаз Денис Худяков
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