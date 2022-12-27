Рубль немного ускорил падение к доллару и евро к закрытию торгов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне завершения накануне пика налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 70,4 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75 руб./EUR1, подорожав на 1,45 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,26 рубля - до 72,47 рубля. Курс китайского юаня вырос на 20,6 копейки - до 9,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам вторника в связи с завершением пика налоговых выплат декабря. Снижение рубля происходит также с учетом заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно бюджетного правила, которое, по его словам, должно будет возобновить свое действие с января 2023 года. Участники торгов также отыгрывают заявления ряда других представителей российских властей.

Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил Силуанов.

"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху, - туда (в ФНБ - прим. ИФ), все, что ниже, - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении ФНБ", - сказал он на итоговом брифинге, пояснив, каким образом будет действовать Минфин, принимая решение о покупке валюты, не полагаясь на цену нефти.

"Мы каждый месяц даем казначейству, а казначейство ЦБ, поручение закупить или продать то или иное количество денег в ФНБ. Точно так же планируем и сейчас действовать, исходя из расчетов. Мы планировали это делать точно так же, как в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило. Я понимаю, что там (в новой версии правила - ИФ) нет цены, но рассчитать 8 трлн рублей помесячно на год можно", - пояснил министр.

Говоря о пополнении ФНБ, он отметил, что для хеджирования курсовых рисков Минфин всегда это делал в валюте, в следующем году это будет юань. "Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как ранее пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

Оптимальным в текущих условиях для экономики РФ и баланса интересов экспортеров можно считать курс в 70-80 рублей за доллар, но это пожелание, а не прогноз, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Что касается курса, то у нас было много дискуссий на эту тему с Банком России, но мы видим, что сейчас курс двинулся, двинулся в нужном направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Проблема курса является одной из самых главных, но, я вам скажу так: что она стала таковой только осенью. До осени или, скажем, до, может быть, там третьего квартала, я считал и до сих пор считаю, что курс 60 рублей за доллар был благом, потому что у нас была основная проблема с критическим импортом, с перестройкой логистических потоков", - отметил первый вице-премьер.

"Сейчас мы освободили импорт от всех барьеров, которые мы только могли сделать. (. . .) Для того, чтобы побыстрее можно было перестроить логистические потоки на восток и товары пошли в страну. И товары пошли в страну", - прокомментировал Белоусов этап сильного рубля. "Но вот этот крепкий рубль, он свою роль (уже - ИФ) сыграл", - считает первый вице-премьер.

"Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний... Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю - общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар - так курс рубля примерно", - озвучил он свое представление о текущем оптимальном валютном курсе.

Как сообщалось, правительство прогнозирует (эти ожидания заложены в трехлетний бюджет) среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 68,3 руб. за доллар, 70,9 руб. в 2024 году и 72,2 руб. в 2025 году.

ЦБ РФ может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки в 2023 году в зависимости от комбинации проинфляционных рисков и масштаба их реализации, возможно, ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) не понадобится, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Есть понимание, что если это (повышение ключевой ставки - прим. ИФ) потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

"Необходимость повышения ставки будет обуславливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, повышения ставки не понадобится", - подчеркнул Заботкин.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль вновь начал слабеть, причина - снижение объемов продаж валюты экспортерами после уплаты основных налогов в понедельник. "Давление на рубль оказывают и перспективы возобновления с января покупок валюты в рамках бюджетного правила. В среду компаниям останется уплатить налог на прибыль, после чего декабрьский налоговый период окончательно завершится. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может закончить среду выше 71 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Рубль в начале торгов укреплялся, но после старта основной сессии стал активно сдавать позиции. Доллар вновь превысил 70 руб., евро - 75 руб. Затем валютные пары откатились от дневных вершин в рамках коррекции, но вскоре возобновили повышение, обновив сегодняшние максимумы. При этом внешний фон является позитивным. Только нефтяные цены ненадолго просели, но быстро вернулись к двухнедельным вершинам, достигнутым сегодня. Рынки акций также повышаются после праздничного выходного понедельника. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода, пик которого приходился на вчерашний день. В то же время приближаются длинные новогодние выходные. Многие предпочитают перед ними восстановить или увеличить позицию в иностранной валюте из-за опасений реализации каких-либо рисков в этот период. Правда, торги у нас возобновятся уже 3 января", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть замедлили подъем в ходе торгов во вторник, однако остаются в заметном плюсе на фоне оптимизма по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае.

Как сообщалось, власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Кроме того, Пекин отказался от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 1,24% - до $84,96 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,19% - до $80,51 за баррель.

В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества. На минувшей неделе Brent подорожала на 6,2%, WTI - на 6,9%, рекордными темпами с октября, на опасениях по поводу сокращения поставок из России после введения "потолка" цен, пишет MarketWatch.

В США резко сократилось производство нефтепродуктов из-за снежной бури. В частности, оно было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.

"Потолок" цен на российскую нефть может повлиять на дисконты к Brent, с которыми реализуется покупателям смесь Urals, но ее цена все равно будет привязана к рыночным условиям, а не к параметрам price cap, заявил глава Минфина Силуанов. По его словам, из-за этого ведомство не пересматривало бюджетные проектировки.

"Оценки не пересматривали, потому что продавать нефть все равно будем, котировки все равно будут зависеть от рыночных котировок нефти мировых. Да, вопрос дисконта, какой будет дисконт. Потому что будет нефть $100, мы же за $60 не будем продавать, будем продавать гораздо выше и все равно найдём потребителей для покупки этой нефти. Будет $150 - будем еще выше. Сейчас чуть приподнялись цены, за $80 уже Brent", - отметил министр.

"Установление "потолков", понятно, что все это не рыночно, но цены-то на Brent рыночные, и от этого уже будут зависеть и вопросы цены договоренности между нашими экспортерами и потребителями нашей нефти и нефтепродуктов", - пояснил Силуанов.

Действие price cap, по его словам, существенно для России только в той части, что в те страны, которые его установили, поставки вестись не будут. Что касается стабильности поступления в страну валютной выручки, то, как отметил Силуанов, "все будет зависеть от того, насколько будет спрос на нефть, насколько будет предложение нефти и насколько наши экспортеры найдут новые рынки сбыта".

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 декабря на 1,4859 рубля, до 69,9346 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5603 рубля, до 74,1829 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос во вторник на 1,0097 рубля по отношению к пятнице и составил 69,77 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за рождественских выходных в западных странах. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 1,4404 рубля относительно понедельника и составил 70,006 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 554,562 млн, из которых $750,576 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 803,986 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился к пятнице на 1,1249 рубля, до 74,0861 руб./EUR1. В понедельник торги данным контрактом также не проводились. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,6422 рубля, подорожав до 74,3183 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR807,783 млн, из которых EUR218,099 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR589,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 27 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 515,2 млрд рублей (при лимите 3,46 трлн рублей и спросе 2 трлн 515,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 декабря, банки разместили 2,52 трлн рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 720,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 8,51% годовых.