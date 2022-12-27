Новым партнером Троценко по "Воркутауглю" стала компания-владелец концерна "Россиум"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Роман Троценко привлек нового партнера в "Воркутауголь", приобретенный у "Северстали" весной этого года.

Компания "Русская энергия" стала владельцем АО "Воркутауголь" в конце апреля, стоимость сделки, как сообщала "Северсталь", составила 15 млрд рублей. Тогда корпорация Троценко AEON заявляла, что мажоритарием "Русской энергии" с 84% в итоге будет ее гендиректор Андрей Тясто. Себе AEON собирался оставить 16%. В сообщении говорилось, что AEON предоставляет "часть финансирования", а кредитную линию "Русской энергии" открывает МКБ.

Тясто, как следует из данных ЕГРЮЛ, основным владельцем "Воркутаугля" в итоге не стал, напротив, в октябре Троценко стал единственным собственником "Русской энергии", где у Тясто было до того момента 30%. Однако на этой неделе доля Троценко опять снизилась – до 85%, а 15% получило ООО "Холдинговая компания "Доминанта", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Это вложение является частью стратегии ХК "Доминанта", направленной в том числе на отраслевую диверсификацию инвестиционного портфеля, сообщили "Интерфаксу" в компании.

ХК "Доминанта" владеет 93,14% концерна "Россиум". Тот, в свою очередь, по последним открытым данным, являлся основном владельцем МКБ, банка, участвовавшего в финансировании апрельской сделки.

Доля Троценко и доля "Доминанты" в "Русской энергии" находятся у МКБ в залоге.

"Северсталь" объявила о подписании обязывающего соглашения c "Русской энергией" о продаже "Воркутаугля" еще в конце 2021 года, сделку планировалось закрыть в I квартале. Однако она была "поставлена на паузу" в ожидании решения по ее финансированию из-за "значительных изменений на макроэкономическом ландшафте", говорил в апреле Троценко.