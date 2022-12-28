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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Эксперты ждут два года высокой инфляции в еврозоне

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны немного снизится в 2023 году на фоне высокой инфляции и сокращения объемов производства в результате энергетического кризиса, прогнозируют эксперты, опрошенные газетой Financial Times.

Почти 90% из 37 респондентов FT считают, что экономика еврозоны уже находится в рецессии, и большинство опрошенных уверено в снижении ВВП региона по итогам всего следующего года.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает уменьшение ВВП еврозоны всего на 0,01% в 2023 году. Это, однако, хуже прогнозов Еврокомиссии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), ожидающих увеличения ВВП на 0,3% и 0,5% соответственно.

"Проблемы газового рынка остаются ключевым риском для Европы, - отмечает экономист Morgan Stanley Кьяра Зангарелли. - Дополнительные проблемы с поставками газа в регион или особенно холодная зима могут привести к очередному скачку цен, что потребует адаптации к новым условиям и снижения потребления".

Большинство экспертов считает, что худший момент энергетического кризиса для Европы, спровоцированного ситуацией на Украине, уже позади. Прошедшая осень оказалась довольно мягкой, благодаря чему газохранилища в регионе к началу зимы оставались практически полными, отмечает FT.

Тем не менее, многие опасаются, что необходимость нормирования потребления газа в Европе может вернуться в следующем году, особенно если нынешняя зима потребует существенного сокращения запасов газа, или если Россия еще больше урежет поставки в 2023 году.

"Последствий нормирования потребления газа этой зимой, возможно, удастся избежать, однако вопрос его поставок к следующей зиме остается открытым", - говорит главный экономист по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в S&P Global Ratings Сильвен Бройер.

Европейские страны уже приняли меры для снижения зависимости от российского газа за счет наращивания импорта из Норвегии, США и стран Ближнего Востока, а также альтернативных источников энергии. Однако, по мнению экспертов, без российского газа Европе будет сложно заполнить основные газохранилища к следующей зиме.

"Запасы газа в хранилищах быстро снижаются, - отмечает аналитик ING Bank Карстен Бржески. - Риск энергетического кризиса этой зимой сохраняется. Более того, следующая зима может оказаться еще более сложной".

Инфляция в еврозоне останется выше целевого показателя ЕЦБ в 2% по крайней мере в течение еще двух лет, полагают эксперты. Их средний прогноз предусматривает инфляцию на уровне 6% в 2023 году и 2,7% в 2024 году. Для сравнения: ЕЦБ ожидает темпы роста потребительских цен в 6,3% в следующем году и 3,4% - в 2024 году.

Ухудшение ситуации в экономике одновременно с существенным подъемом ставок по ипотеке спровоцирует резкий спад на европейском рынке жилья, считают респонденты FT. По их оценкам, цены на жилье в еврозоне снизятся в среднем на 4,7% в следующем году.

Темпы роста зарплат в регионе в 2023 году, как ожидается, составят 4,4%, а безработица достигнет 7,1% к концу года по сравнению с текущим уровнем в 6,5%.

еврозона Morgan Stanley Украина Европа S&P Global Ratings ING Bank
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