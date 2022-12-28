Выпуск золота в РФ в ноябре вырос на 9,1%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,1%, сообщил Росстат.

По сравнению с октябрем текущего года показатель упал на 23,1%.

В общей сложности по итогам 11 месяцев года объем производства золота в РФ оказался на 1,8% больше результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.