Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Выпуск золота в РФ в ноябре вырос на 9,1%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,1%, сообщил Росстат.

По сравнению с октябрем текущего года показатель упал на 23,1%.

В общей сложности по итогам 11 месяцев года объем производства золота в РФ оказался на 1,8% больше результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });