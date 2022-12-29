FESCO погасила последний рублевый выпуск бондов, находящийся с 2016 года в дефолте

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) полностью погасило выпуск биржевых облигаций серии БО-02, ранее находившийся в дефолте, следует из сообщения на ленте раскрытия информации.

Остаток непогашенных облигаций после частичного исполнения обязательств группы составлял 65 345 штук.

"Денежные средства для выплат владельцам оставшихся в обращении облигаций были внесены на депозит нотариуса из-за технической невозможности исполнить обязательства в порядке, предусмотренном эмиссионными документами", - отмечается в сообщении.

Общий объем выпуска облигаций серии БО-02 составлял чуть более 2 млрд рублей. С 2016 года в рамках реструктуризации обязательств по облигациям группа выкупила и погасила 1 942 450 облигаций, в том числе в ходе объявленной в 2019 году публичной оферты, которой воспользовалась часть держателей облигаций.

"Группа исполнила все свои обязательства по облигациям серии БО-01 и БО-02, что говорит о высокой надежности FESCO как партнера. Погашение дефолтных облигаций позволит улучшить кредитный рейтинг и привлечь более качественное финансирование для дальнейшего динамичного развития группы", - отметил через пресс-службу председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении группы находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.