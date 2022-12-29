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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

FESCO погасила последний рублевый выпуск бондов, находящийся с 2016 года в дефолте

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) полностью погасило выпуск биржевых облигаций серии БО-02, ранее находившийся в дефолте, следует из сообщения на ленте раскрытия информации.

Остаток непогашенных облигаций после частичного исполнения обязательств группы составлял 65 345 штук.

"Денежные средства для выплат владельцам оставшихся в обращении облигаций были внесены на депозит нотариуса из-за технической невозможности исполнить обязательства в порядке, предусмотренном эмиссионными документами", - отмечается в сообщении.

Общий объем выпуска облигаций серии БО-02 составлял чуть более 2 млрд рублей. С 2016 года в рамках реструктуризации обязательств по облигациям группа выкупила и погасила 1 942 450 облигаций, в том числе в ходе объявленной в 2019 году публичной оферты, которой воспользовалась часть держателей облигаций.

"Группа исполнила все свои обязательства по облигациям серии БО-01 и БО-02, что говорит о высокой надежности FESCO как партнера. Погашение дефолтных облигаций позволит улучшить кредитный рейтинг и привлечь более качественное финансирование для дальнейшего динамичного развития группы", - отметил через пресс-службу председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении группы находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Андрей Северилов
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