На восстановление прав 400 обманутых дольщиков выделят более 2,3 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит Минстрою более 2,3 млрд рублей для завершения строительства недостроев и восстановления прав не менее чем 400 дольщиков. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2022 году на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" для осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе многоквартирных домов, и восстановлению прав граждан - участников долевого строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов бюджетные ассигнования в размере 2318435,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду исполнение обязательств не менее чем перед 400 гражданами (...)", - говорится в документе.

Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.