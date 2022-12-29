Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

На восстановление прав 400 обманутых дольщиков выделят более 2,3 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит Минстрою более 2,3 млрд рублей для завершения строительства недостроев и восстановления прав не менее чем 400 дольщиков. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2022 году на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" для осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе многоквартирных домов, и восстановлению прав граждан - участников долевого строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов бюджетные ассигнования в размере 2318435,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду исполнение обязательств не менее чем перед 400 гражданами (...)", - говорится в документе.

Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.

Минстрой Правительство Фонд защиты прав дольщиков Фонд разви тия территорий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Силуанов не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });