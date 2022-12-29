Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий для микрофинансовых организаций (МФО) нормативы выдачи кредитов гражданам. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 июля 2023 года.

Закон устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас - 365%).

Одновременно снижается со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Кроме того, закон уменьшает с 30% до 15% максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней и на сумму до 10 тыс. рублей.

"Установить, что кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы потребительского кредита (займа)", - говорилось в пояснительных материалах к документу.

Владимир Путин МФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ведомости" сообщили о предложении повысить предельную долю юаней в ФНБ до 80%

ЦБ до апреля не будет применять меры к банкам, не внедрившим СБП в приложения

Губернатор Алиханов назвал неактуальным строительство моста через Калининградский залив

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });