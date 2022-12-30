Доллар слабо укрепляется к евро, дешевеет в паре с иеной

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США слабо укрепляется к евро на торгах в пятницу, стабилен в паре с фунтом стерлингов и дешевеет к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Долларовый индекс ICE, поднимавшийся в сентябре до максимального за 20 лет уровня, с тех пор снизился уже на 10%. Тем не менее, индекс завершает 2022 год ростом более чем на 8%.

По данным на 9:05 мск в пятницу пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0650 по сравнению с $1,0664 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,2050 против $1,2055 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 132,55 иены по сравнению с 133,03 иены по итогам предыдущих торгов.

Банк Японии продолжает незапланированный выкуп гособлигаций в пятницу третий день подряд, стремясь сдержать рост доходностей бондов, сообщает Bloomberg. В этом месяце объем выкупа госбумаг японским ЦБ достиг рекордного уровня - 17 трлн иен ($128 млрд).

Банк Японии неожиданно расширил границы коридора допустимого колебания доходностей десятилетних госбумаг на декабрьском заседании, чтобы было воспринято рынком в качестве шага к смягчению его политики.

"Мы полагаем, что японский ЦБ испытывает сложности со своей политикой контроля доходности и в конечном итоге ему придется отказаться от нее - это ключевой фактор укрепления иены", - отмечает аналитик по валютному рынку National Australia Bank Ltd. в Сиднее Родриго Кэтрил.

Эксперт ожидает снижения курса доллара к иене до 120 иен в 2023 году.