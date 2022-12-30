Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Доллар слабо укрепляется к евро, дешевеет в паре с иеной

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США слабо укрепляется к евро на торгах в пятницу, стабилен в паре с фунтом стерлингов и дешевеет к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Долларовый индекс ICE, поднимавшийся в сентябре до максимального за 20 лет уровня, с тех пор снизился уже на 10%. Тем не менее, индекс завершает 2022 год ростом более чем на 8%.

По данным на 9:05 мск в пятницу пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0650 по сравнению с $1,0664 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,2050 против $1,2055 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 132,55 иены по сравнению с 133,03 иены по итогам предыдущих торгов.

Банк Японии продолжает незапланированный выкуп гособлигаций в пятницу третий день подряд, стремясь сдержать рост доходностей бондов, сообщает Bloomberg. В этом месяце объем выкупа госбумаг японским ЦБ достиг рекордного уровня - 17 трлн иен ($128 млрд).

Банк Японии неожиданно расширил границы коридора допустимого колебания доходностей десятилетних госбумаг на декабрьском заседании, чтобы было воспринято рынком в качестве шага к смягчению его политики.

"Мы полагаем, что японский ЦБ испытывает сложности со своей политикой контроля доходности и в конечном итоге ему придется отказаться от нее - это ключевой фактор укрепления иены", - отмечает аналитик по валютному рынку National Australia Bank Ltd. в Сиднее Родриго Кэтрил.

Эксперт ожидает снижения курса доллара к иене до 120 иен в 2023 году.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

"Ведомости" сообщили о предложении повысить предельную долю юаней в ФНБ до 80%

ЦБ до апреля не будет применять меры к банкам, не внедрившим СБП в приложения

Губернатор Алиханов назвал неактуальным строительство моста через Калининградский залив

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });