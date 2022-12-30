Минфин РФ увеличил норматив максимальной доли юаней в ФНБ до 60%, золота - до 40%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%, говорится в сообщении министерства.

Для обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ также предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, отмечается в сообщении.

Также министерство сообщило о том, что в настоящее время остатки на счетах фонда в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены.

Минфин не уточнил, как изменились нормативные доли других валют. Исходя из того, что доля двух доступных для вложений ФНБ активов, которые Минфин называет в своем релизе, может быть ниже 60% и 40% (то есть в совокупности ниже 100%), альтернатива юаню/золоту по-прежнему есть. Минфин это не комментирует.

Валютная структура ФНБ начала меняться в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ в драгоценных металлах. Позже Минфин заявил о решении исключить из структуры доллар, а 5 июля того же года провел конверсионные операции, приведя фактическую структуру к новым нормативам. В результате доллар был исключен, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он. Министр также пояснял, что решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху, - туда (в ФНБ - прим. ИФ), все, что ниже, - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или не пополнении ФНБ", - сказал он, пояснив, каким образом будет действовать Минфин, принимая решение о покупке валюты.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.