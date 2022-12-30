СПБ биржа 9 января планирует возобновить торги бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Group

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 9 января планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group, сообщается в пресс-релизе биржи.

Возобновить торги планируется обыкновенными акциями класса "А" компании Yandex N.V., депозитарными расписками на обыкновенные акции компаний Cian PLC, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC, и X5 Retail Group N.V.

Ценные бумаги будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 мск до 18:40 мск.

Торги и расчеты по сделкам с этим ценными бумагами будут проводиться в долларах США.

Все перечисленные ценные бумаги входят в группу инструментов "иностранные ценные бумаги".