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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Европейские рынки акций закрываются в минусе, завершают год рекордным падением с 2018 г.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершают в минусе последнюю сессию 2022 года, демонстрируя худшую годовую динамику с 2018 года.

Основными негативными факторами в уходящем году стали конфликт России и Украины, высокая инфляция, в том числе в плане цен на энергоносители, а также ужесточение монетарной политики крупнейших мировых центробанков.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 18:05 по московскому времени снизился на 0,87% и составил 426,65 пункта. С начала года индикатор потерял более 12%, что является худшим показателем с 2018 года, когда индекс рухнул на 13,24%.

Германский фондовый индекс DAX потерял 1,05%, французский САС 40 - 1%, британский FTSE 100 - 0,81%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 упали на 0,9% и 0,7% соответственно.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. Участники рынка также сохраняют осторожный настрой на фоне высокой инфляции и процентных ставок, а также беспокойства относительно потенциальной рецессии.

При этом объем торгов в Европе в пятницу снижен по сравнению со средним показателем текущей недели в преддверии Нового года, пишет агентство Bloomberg. Рынки Великобритании и Германии закроются раньше обычного в связи с праздниками.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на замедление инфляции в Испании в годовом выражении в декабре до минимального уровня с ноября 2021 года.

Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, увеличились на 5,6% в последний месяц года по сравнению с ростом на 6,7% в ноябре, свидетельствуют предварительные данные испанского статистического управления INE. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали инфляцию на уровне 6,5%.

Лидерами снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 выступают акции немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG, которые дешевеют на 3,9%, а также швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG (-3,7%).

Бумаги британской Pantheon Resources PLC рухнули на 48%. Нефтегазовая компания увеличила доналоговый убыток в 2022 финансовом году почти вдвое.

Европа
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