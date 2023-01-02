Экспорт газа РФ в Китай вышел на новый уровень согласно графику наращивания поставок

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экспорт российского газа в Китай вышел на новый уровень согласно предусмотренному контрактом графику наращивания поставок, сообщает в понедельник "Газпром".

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд куб. метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Как известно, перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией. В первую очередь - с Китаем. Мы усиливаем позиции на этом направлении".

""Газпром" наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства. Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, безусловно, говорит о "Газпроме" как об ответственном поставщике и надежном партнере. А также о заинтересованности Китая, самого перспективного газового рынка, в поставках российского трубопроводного газа", - цитирует компания слова руководителя "Газпрома".

"Развитие нашего китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. По первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Суммарный объем ежегодных поставок по трем маршрутам - около 100 млрд куб. м газа", - добавил Миллер.