Индекс стоимости фрахта Baltic Dry рухнул на 17,5% на первых торгах 2023 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам первых в начавшемся году торгов рухнул на 17,5% - до 1250 пунктов, что является минимальным уровнем с конца ноября.

Это рекордное дневное снижение показателя, сообщает Trading Economics.

Стоимость аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, во вторник упала на 27,7%. Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно и уголь, уменьшилась на 6,3%.

Оба показателя опустились до самых низких отметок за последние четыре месяца.

По итогам 2022 года индекс Baltic Dry потерял 31,7%, что стало самым существенным годовым спадом с 2015 года.