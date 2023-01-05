Рубль не продемонстрировал яркой динамики к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и юаня на старте торгов Московской биржи в четверг незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,95 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,61 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 0,7 коп. - до 10,272 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не показывает ярко выраженной динамики в начале торгов на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом нефтяные котировки после падения на 9,2-9,4% за два предыдущих торговых дня (в том числе накануне снижение составило 5,2-5,3%) развернулись вверх в рамках коррекции, а мировые фондовые индексы в целом показывают умеренно позитивную динамику. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 уже снижается на 0,25%, что говорит о большой вероятности ухудшения настроений на фондовых площадках США и Европы уже в ходе торгов 5 января на фоне публикации "ястребиного" протокола декабрьского заседания ФРС.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $78,61 за баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,66 за баррель, что на 1,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг преимущественно растут. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,27%. Китайский CSI300 подрастает на 1,7%, гонконгский Hang Seng укрепляется на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается всего на 0,05%, а южнокорейский Kospi снижается на 0,03%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно протоколу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году, хотя многие участники рынка надеются, что ФРС приступит к снижению ставки в какой-то момент в течение 2023 года. Руководители американского ЦБ отметили, что хотят дождаться новых сигналов прогресса в движении инфляции к таргетируемому уровню в 2%, и считают, что "неоправданное смягчение финансовых условий, особенно обусловленное неверным пониманием общественностью задач Комитета, осложнит задачу по восстановлению ценовой стабильности", говорится в документе.

Кроме того, в среду стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре понизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс опустился до минимума с мая 2020 года.