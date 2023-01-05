Цены на нефть Brent выросли до $78,75 за баррель

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $78,75 за баррель, что на $0,91 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $4,26 (5,2%), до $77,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,87 (1,19%), до $73,71 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $4,09 (5,3%), до $72,84 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.