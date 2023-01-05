Инвестпроекты на 160 млрд руб. реализуют в Карачаево-Черкесии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Карачаево-Черкесия включила в модель экономического развития региона ряд крупных проектов, которые дадут ему новые рабочие места, сообщается на сайте Кремля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с главой КЧР Рашидом Темрезовым.

"Мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 млрд рублей в различных отраслях. Это и туризм в том числе, который мы также активно развиваем; это и промышленное производство, сельское хозяйство", - приводятся в сообщении слова Темрезова.

Глава региона отметил, что внедряемые проекты позволят создать в КЧР около 10 тыс. рабочих мест.