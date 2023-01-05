Нефть дорожает более чем на 2% после резкого падения накануне

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг, продолжая восстанавливаться после существенного падения за предыдущие две сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:27 по Москве в четверг составляет $79,65 за баррель, что на $1,81 (2,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на $1,75 (2,4%), до $74,59 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране, а также на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

"Кратковременное беспокойство относительно масштабов заболеваемости COVID-19 в Китае оказывает давление на прогноз рынка, который в противном случае был бы позитивным", - говорит старший экономист Emirates NBD Эдвард Белл.

Тем временем опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 по Москве.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.