Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки завершили торги в четверг без единой динамики после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ослабившего надежды инвесторов на возможность смягчения политики американского ЦБ в 2023 году.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов в четверг потерял 0,2% и составил 439,33 пункта.

Германский фондовый индекс DAX опустился на 0,38%, французский САС 40 - на 0,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,11%. В то же время британский FTSE 100 прибавил 0,64%, испанский IBEX 35 - 0,56%.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как того ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

При этом американский ЦБ подтвердил свое желание добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности, отмечает агентство Bloomberg.

Двумя главными рисками руководители Федрезерва назвали сохранение повышенной инфляции в течение более длительного, чем ожидается, отрезка времени, а также тот факт, что кумулятивный эффект от повышения ставок может проявиться с некоторым опозданием и привести к чрезмерному ужесточению финансовых условий.

Статданные из Европы, опубликованные в четверг, показали усиление спада в строительном секторе региона.

Отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, в еврозоне снизился в декабре до 42,6 пункта с ноябрьских 43,6 пункта. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI остается ниже 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.

"Динамика индекса указывает на устойчивое сокращение активности в строительном секторе еврозоны", - отмечают в S&P Global.

Индикаторы активности в секторе в крупнейших странах еврозоны - Германии, Франции и Италии - в декабре остались существенно ниже отметки в 50 пунктов.

Отчет Статистического управления Евросоюза (Eurostat), также обнародованный в четверг, показал замедление темпов роста цен производителей в еврозоне в ноябре - до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. Цены производителей снизились в ноябре на 0,9% по сравнению с октябрем.

Лидерами падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в четверг стали акции германской энергокомпании Uniper SE (-8,4%). Кроме того, существенно подешевели бумаги британского издательского дома Pearson Plc (-5,9%) и германской биофармацевтической компании MorphoSys AG (-5,7%).

Бумаги Volvo Car подешевели на 3,7%. Продажи шведского автопроизводителя в 2022 году упали на 12% из-за нехватки компонентов и производственных ограничений, связанных с локдаунами в Китае.

Акции британской Next Plc прибавили в цене 6,9%. Сеть магазинов одежды зафиксировала более существенный, чем ожидалось, рост продаж в праздничный период, благодаря чему повысила прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе.

Как говорится в сообщении компании, ее продажи за девять недель, завершившихся 30 декабря, выросли на 4,8%, тогда как Next ожидала их снижения на 2%. Компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год на 20 млн фунтов стерлингов, до 860 млн фунтов. Прогноз годовых продаж улучшен до 4,6 млрд фунтов с ожидавшихся в ноябре 4,5 млрд фунтов.

Стоимость бумаг авиакомпании Ryanair Holdings Plc подскочила на 6,1%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте, благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на его услуги в период праздников и новогодних каникул.

Согласно новому прогнозу авиакомпании, ее доналоговая прибыль без учета разовых факторов в этом фингоду составит 1,325-1,425 млрд евро. Ранее этот показатель ожидался в пределах 1-1,2 млрд евро.

Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj, сообщившей в четверг об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок в декабре, поднялась на 3,5%.