Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 35,5 млн куб. м в эти сутки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Европе постепенно холодает по сравнению с рекордными показателями первых дней года. Если 2-8 января температура упала всего на градус по отношению к предшествующей неделе, то на наступившей неделе может произойти понижение уже на три градуса.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 35,5 млн куб. м. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ в 2021 году объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам, что "Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,5 млн куб. м на 9 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке укрепились после проседания из-за оттепели. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах снова выше $700/тыс. куб. м - закрылся на уровне $722 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $765.

Азиатские котировки остаются выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1016.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 24% энергобаланса по ЕС после 31% на неделе с 26 декабря по 1 января, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 83,18% - это на 16 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 4 января запасы сократились на 0,01 процентного пункта. Пять дней подряд отбор превышает закачку. При этом в конце декабря - начале января на фоне аномально теплой погоды европейским операторам удавалось наращивать запасы в ПХГ.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 64% при среднем показателе за декабрь 67%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 30 декабря 2022 года) на фоне резкого похолодания из ПХГ было изъято 6,3 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет 60%, что уже на 7 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В дальнейшем в связи с подъемом температуры воздуха и восстановлением объемов добычи ожидается значительное сокращение отбора.

На данный момент в EIA ожидают, что нынешней зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.