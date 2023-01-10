Дело о банкротстве Русского энергетического консорциума закрыли из-за отсутствия средств

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в декабре 2022 года из-за нехватки денег на финансирование процедуры прекратил производство по делу о банкротстве АО "Русский энергетический консорциум" (РЭК, является одним из собственников ООО "Тверская генерация").

11 августа 2022 года собрание кредиторов АО "РЭК" решило обратиться в столичный арбитраж с заявлением о прекращении производства по делу о банкротстве, говорится в определении на сайте суда.

Суд 18 октября 2022 года "предложил лицу (имя не называется - ИФ), желающему финансировать процедуру банкротства, перечислить 250 тыс. рублей на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы для финансирования процедуры банкротства". Однако "вышеуказанное определение не было исполнено".

Кроме того, как указал конкурсный управляющий, на тот момент у должника было только два объекта имущества: право требования к бывшему гендиректору консорциума Андрею Самойлову, подтвержденное определением Арбитражного суда Москвы от 2 февраля 2021 года, а также 15% доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация".

Общий размер задолженности Самойлова по исполнительным производствам составляет 24,4 млн рублей, с 27 апреля 2021 года по 10 августа 2022 года от взыскания по исполнительному производству в пользу АО "РЭК" поступили денежные средства в сумме 18,1 тысячи рублей, что составляет 4,02% от первоначального размера задолженности, остаток задолженности по исполнительному производству - 431,9 тысячи рублей.

Конкурсный управляющий сделал вывод, что что дебиторская задолженность АО "РЭК" является неликвидной, перспектива пополнения конкурсной массы должника за ее счет отсутствует.

Что касается доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" в размере 15%, принадлежащей АО "РЭК", то все проводимые "Тверской генерацией" в течение 2021-2022 годов мероприятия по восстановлению своей платежеспособности путем привлечения финансирования ООО "Газпром энергохолдинг" с участием правительства Тверской области и Минэнерго России к положительному результату не привели. Арбитражный суд Тверской области 24 ноября 2022 года признал ООО несостоятельным (банкротом).

"В результате этого доля в уставном капитале ООО "Тверская генерация", принадлежащая ООО "РЭК", полностью утратила какую-либо стоимость и ликвидность, по состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость чистых активов ООО "Тверская генерация", согласно представленной конкурсным управляющим финансовой отчетности ООО "Тверская генерация" за 2021 год, составила отрицательную величину - минус 4,7 млн рублей", - отмечается в определении суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2021 года частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего АО "РЭК" и привлек Самойлова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Конкурсный управляющий консорциума Виктор Развий просил привлечь четырех лиц: бывших гендиректоров Самойлова и Михаила Капралова, учредителей компании Вячеслава Быкова и Сергея Сурова, к субсидиарной ответственности в объеме 136,9 млн рублей.

Однако, изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление частично. Суд тогда приостановил производство в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В марте 2022 года апелляционный суд оставил определение в силе.

В ноябре 2022 года суд возобновил производство по рассмотрению заявления и определил размер субсидиарной ответственности Самойлова - 137,1 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 19 июля 2019 года признал обоснованным заявление ПАО "ТГК-2" (Ярославль) о банкротстве АО "РЭК". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения, утвердил его временным управляющим Развия, а также включил в реестр кредиторов РЭК долг заявителю в размере 41 млн рублей. 10 декабря 2019 года суд признал РЭК банкротом.

"ТГК-2" является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. В ПАО входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей.

АО "РЭК" (Москва) специализируется на ремонте электрического оборудования.