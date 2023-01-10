Долю в подразделении цветных металлов Vale захотели купить четыре претендента

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бразильская Vale SA получила предложения от четырех потенциальных инвесторов о покупке доли в ее подразделении по добыче цветных металлов, которое она планирует выделить в самостоятельную компанию, заявил Financial Times глава Vale Эдуардо Бартоломео.

По словам Бартоломео, партнером новой компании может стать автопроизводитель, промышленная группа, государственный инвестор или пенсионный фонд.

"Это те, с кем я веду переговоры. То есть все", - сказал он.

Vale также намерена ввести представителя автомобильной компании в совет директоров, добавил он.

Инвесторы, с которыми идут переговоры, предлагают купить до 10% в выделяемом бизнесе.

Сейчас 80% выручки Vale приносят операции по добыче железной руды. Однако Бартоломео считает, что бизнес в сфере цветных металлов, к которому относятся никелевые активы в Канаде и Индонезии, медные шахты в Бразилии и доли в проектах по добыче кобальта и металлов платиновой группы, может со временем обогнать по размеру нынешнюю Vale.

"Этот бизнес может стать больше, чем Vale. Не завтра, и даже не в следующем году, а в долгосрочной перспективе", - заявил Бартоломео.

Vale, капитализация которой составляет $79 млрд, - крупнейшая публичная компания Латинской Америки.

Аналитики RBC оценивают подразделение цветных металлов Vale в $22,3 млрд. Однако, поскольку цены на медь и другие металлы снижаются из-за ухудшения глобального экономического прогноза, такая оценка может оказаться слишком амбициозной, отмечает FT.