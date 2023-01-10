"Сургутнефтегаз" получил лицензии на Восточно- и Ново-Надеждинский участки углеводородов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" получил лицензии на Восточно-Надеждинский и Ново-Надеждинский участки углеводородов на севере Красноярского края. Такие записи появились в госреестре участков недр и лицензий.

Как сообщалось, аукционы по этим участкам были назначены на 5 декабря 2022 года, однако не состоялись, поскольку "Сургутнефтегаз" оказался единственной компанией, подавшей заявки на участие в них. В таких случаях закон "О недрах" допускает выдачу лицензий единственному претенденту, если его заявка соответствует предъявленным критериям.

Ново-Надеждинский участок площадью 4,825 тыс. кв. км располагает прогнозными ресурсами газа по категории Dл - 38 млрд куб м, по D1 - 20,2 млрд куб. м, по D2 - 23,3 млрд куб. м; нефти по D1 - 5,2 млн т, по D2 - 15 млн т; конденсата по D1 - 3,8 млн т, D2 - 11 млн т. Прогнозные ресурсы Восточно-Надеждинского участка составляют по нефти категории D1 - 5,1 млн т, D2 - 14,3 млн т; по газу D1 - 41,1 млрд куб. м, D2 - 42 млрд куб. м; по конденсату D1 - 3,1 млн т, D2 - 10,5 млн т.

По данным Росгеолфонда, оба участка располагаются неподалеку от Восточно-Новотаймырского ЛУ, которым также распоряжается "Сургутнефтегаз". Западнее этих участков "Сургутнефтегаза" расположены активы "Восток Ойла" (проект "Роснефти") - Северо-Джангодский, Янгодский, Посойский и другие участки.

Всего на данный момент "Сургутнефтегаз" распоряжается лицензиями на восемь участков УВС в Красноярском крае: кроме прав на уже упомянутые Восточно-Новотаймырский, Восточно-Надеждинский и Ново-Надеждинский участки - на Агапский и Долганский (получены в 2018 году), Дудинские 1-3 (получены в 2021 г.).

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.