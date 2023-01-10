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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Сургутнефтегаз" получил лицензии на Восточно- и Ново-Надеждинский участки углеводородов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" получил лицензии на Восточно-Надеждинский и Ново-Надеждинский участки углеводородов на севере Красноярского края. Такие записи появились в госреестре участков недр и лицензий.

Как сообщалось, аукционы по этим участкам были назначены на 5 декабря 2022 года, однако не состоялись, поскольку "Сургутнефтегаз" оказался единственной компанией, подавшей заявки на участие в них. В таких случаях закон "О недрах" допускает выдачу лицензий единственному претенденту, если его заявка соответствует предъявленным критериям.

Ново-Надеждинский участок площадью 4,825 тыс. кв. км располагает прогнозными ресурсами газа по категории Dл - 38 млрд куб м, по D1 - 20,2 млрд куб. м, по D2 - 23,3 млрд куб. м; нефти по D1 - 5,2 млн т, по D2 - 15 млн т; конденсата по D1 - 3,8 млн т, D2 - 11 млн т. Прогнозные ресурсы Восточно-Надеждинского участка составляют по нефти категории D1 - 5,1 млн т, D2 - 14,3 млн т; по газу D1 - 41,1 млрд куб. м, D2 - 42 млрд куб. м; по конденсату D1 - 3,1 млн т, D2 - 10,5 млн т.

По данным Росгеолфонда, оба участка располагаются неподалеку от Восточно-Новотаймырского ЛУ, которым также распоряжается "Сургутнефтегаз". Западнее этих участков "Сургутнефтегаза" расположены активы "Восток Ойла" (проект "Роснефти") - Северо-Джангодский, Янгодский, Посойский и другие участки.

Всего на данный момент "Сургутнефтегаз" распоряжается лицензиями на восемь участков УВС в Красноярском крае: кроме прав на уже упомянутые Восточно-Новотаймырский, Восточно-Надеждинский и Ново-Надеждинский участки - на Агапский и Долганский (получены в 2018 году), Дудинские 1-3 (получены в 2021 г.).

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Сургутнефтегаз Красноярский край Ямал Севморпуть Восток Ойл Роснефть
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