Трейдер сельхозтоваров Olam Group готовит двойной листинг в Сингапуре и Саудовской Аравии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Olam Group, один из крупнейших в мире трейдеров сельскохозяйственных товаров, сообщила, что разместит акции сельскохозяйственного бизнеса в Сингапуре и, вероятно, в Саудовской Аравии. Цель двойного листинга - содействие расширению бизнеса компании за пределами Азии, говорится в пресс-релизе.

Olam Agri может привлечь от $800 млн до $1 млрд в результате листинга в первом полугодии текущего года, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Листинг является частью реорганизации Olam Group, которая планирует разделиться на три новых предприятия.

В 2021 году группа продала 35%-ную долю в сельскохозяйственной Olam Agri подразделению суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) за $1,24 млрд.

Главный исполнительный директор группы Санни Вергезе сказал, что компания по-прежнему намеревается разместить акции бизнеса по производству пищевых компонентов в Лондоне и провести вторичное размещение в Сингапуре. Это, по его словам, произойдет после проведения листинга Olam Agri и улучшения рыночных условий.