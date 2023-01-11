Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Трейдер сельхозтоваров Olam Group готовит двойной листинг в Сингапуре и Саудовской Аравии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Olam Group, один из крупнейших в мире трейдеров сельскохозяйственных товаров, сообщила, что разместит акции сельскохозяйственного бизнеса в Сингапуре и, вероятно, в Саудовской Аравии. Цель двойного листинга - содействие расширению бизнеса компании за пределами Азии, говорится в пресс-релизе.

Olam Agri может привлечь от $800 млн до $1 млрд в результате листинга в первом полугодии текущего года, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Листинг является частью реорганизации Olam Group, которая планирует разделиться на три новых предприятия.

В 2021 году группа продала 35%-ную долю в сельскохозяйственной Olam Agri подразделению суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) за $1,24 млрд.

Главный исполнительный директор группы Санни Вергезе сказал, что компания по-прежнему намеревается разместить акции бизнеса по производству пищевых компонентов в Лондоне и провести вторичное размещение в Сингапуре. Это, по его словам, произойдет после проведения листинга Olam Agri и улучшения рыночных условий.

Olam Group Сингапур Саудовская Аравия Olam Agri Санни Вергезе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Brent подешевела до $79,3 за баррель

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн
Арест братьев Магомедовых

Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым

Объем торгов акциями "Фармсинтеза" на "Мосбирже" превысил обороты бумаг Сбербанка

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Россия с 1 по 8 января увеличила экспорт зерна почти в 1,8 раза

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });