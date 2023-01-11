Бумаги европейских компаний стали обгонять по росту американских конкурентов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Европейский фондовый рынок, долгое время уступавший по инвестиционной привлекательности американскому, показывает лучшую динамику в последние месяцы благодаря падению цен на энергоносители и оптимизму в отношении экономики Китая, пишет The Wall Street Journal.

Немецкий индекс DAX и французский CAC 40 за последние три месяца подскочили более чем на 18%, тогда как американский S&P 500 прибавил всего 8,5%. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 12% и находится всего в 2% от исторического максимума.

Похожая ситуация складывается на рынке индексных фьючерсов. Так, на минувшей неделе инвесторы нарастили длинные позиции в европейских индексах сильнее, чем в индексах США, отметил Крис Монтегю из Citi Research.

"Европейские акции продемонстрировали хороший запас прочности, возможно, даже больший, чем ожидалось", - сказала старший инвестиционный Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Отчасти это объясняется меньшей представленностью высокотехнологичных компаний в европейских индексах, отмечает WSJ. Крупные IT-компании, как правило, более чувствительны к повышению процентных ставок и падают сильнее, поскольку инвесторы переключаются на "акции стоимости", включая бумаги банков, которые традиционно занимают большую долю в индексах Европы.

Кроме того, падение курса евро и фунта стерлингов в прошлом году сделало акции компаний Великобритании и еврозоны более привлекательными для инвесторов, а также положительно сказалось на зарубежных доходах компаний-экспортеров.

Однако наиболее явным положительным фактором стали благоприятные экономические условия. Теплая зимняя погода ослабила опасения, что энергетический кризис ударит по европейской экономике, а снижение цен на энергоносители позволило замедлить инфляцию. Как стало известно на прошлой неделе, потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении после скачка на 10,1% в ноябре.

Неожиданное смягчение антиковидных ограничений в Китае также позитивно сказалось на некоторых компаниях, включая производителей сырья и товаров класса "люкс". Например, акции LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Hermes International SCA подорожали на 11% с начала 2023 года на ожиданиях, что китайские граждане снова начнут путешествовать по миру и покупать дорогие вещи.

"Ситуация в Китае сильнее влияет на акции Европы по сравнению с американским рынком", - написал глава макроэкономического отдела в Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо, но предостерег инвесторов от излишнего оптимизма.

"В краткосрочной перспективе мы видим множество позитивных факторов для европейских акций, - отметил экономист. - На более долгосрочном горизонте эти факторы, скорее всего, сойдут на нет".