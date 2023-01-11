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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Ferrexpo в 2022 году вдвое сократила выпуск окатышей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Британская горнорудная компания Ferrexpo plc с активами на Украине в 2022 году произвела 6,053 млн тонн окатышей, что в 1,9 раза меньше, чем в 2021 году. Это связано с операционными и логистическими ограничениями в течение прошлого года, говорится в биржевом сообщении компании.

Выпуск окатышей в четвертом квартале 2022 года упал в 7,1 раза в годовом измерении и вдвое в месячном измерении, составив 417 тысяч тонн.

В 2022 году выпуск премиальных окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 5,7 млн тонн (снижение в 1,9 раза), в том числе в четвертом квартале - 417 тысяч тонн (снижение на 28% к предыдущему кварталу и в 7,1 раза к аналогичному периоду 2021 года). Выпуск окатышей прямого восстановления железа (67% железа) в прошлом году был на уровне 353 тысяч тонн - это на 18% меньше, чем в 2021 году (в четвертом квартале не выпускались). Окатыши с содержанием железа 62% в 2022 году не производились.

При этом общее производство товарной продукции (окатыши и железорудный концентрат) за 2022 год сократилось в 1,9 раза - до 6,177 млн тонн. В четвертом квартале показатель снизился вдвое к уровню третьего квартала и в 6,7 раза к показателю аналогичного периода предыдущего года - до 457 тысяч тонн. В том числе выпуск товарного концентрата в 2022 году сократился в 1,9 раза - до 124 тысяч тонн. В четвертом квартале произведено 40 тысяч тонн товарного концентрата (снижение на 38% к предыдущему кварталу, рост на 3% к аналогичному периоду предыдущего года).

Снижение выпуска окатышей в четвертом квартале обусловлено, в первую очередь, отключениями электроэнергии. Сейчас группа продолжает производить железорудные окатыши с использованием одной линии окомкования из четырех.

В 2023 году группа планирует уделить больше внимания окатышам с 76%-ным содержанием железа. Их доля в производстве в 2022 году составила 6%, в 2021 году - 4%.

Несмотря на перебои в производстве, в четвертом квартале отгрузки клиентам продолжались, как и планировалось, примерно с такой же скоростью, как и в предыдущем квартале, отметила компания.

Общий годовой объем продаж в 2022 году также снизился в 1,9 раза и составил 6,2 млн тонн, в основном в связи с закрытием доступа к Черному морю, энергетическими и логистическими ограничениями.

Чистая денежная позиция группы, с учетом незначительных корректировок на конец года, составляет приблизительно $105 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года (годом ранее - $117 млн) с минимальными обязательствами по аренде и без задолженности.

Ferrexpo в 2021 году сохранила производство окатышей на уровне 2020 года, выпустив 11,22 млн тонн. При этом общее производство продукции, включающее выпуск окатышей и товарного концентрата, возросло на 0,5% - до 11,454 млн тонн.

Основная деятельность Ferrexpo - производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в выплавке стали. Активы Ferrexpo - Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи.

Ferrexpo Украина Великобритания
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