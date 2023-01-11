Потребление энергомощности в РФ обновило максимум

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потребление мощности в российской энергосистеме обновило исторический рекорд, сообщил в среду "Системный оператор" в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, новый максимум составил 163,52 ГВт и был зафиксирован 10 января при среднесуточной температуре -19,7 градуса по Цельсию.

Прежний максимум был зафиксирован 24 декабря 2021 года на уровне 161,418 ГВт.

"Системный оператор" еще в ноябре сообщал, что ожидает увеличения максимума в текущий осенне-зимний период - на уровне 162,6 ГВт.