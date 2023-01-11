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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Трубный завод "Газпрома" хочет взыскать с "Юганскнефтегаза" 4,6 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Волгореченский трубный завод АО "Газпромтрубинвест" (Костромская область) направил в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявление о взыскании 4,64 млрд рублей с ООО "РН-Юганскнефтегаз", сообщается на сайте суда.

Иск поступил 10 января, к производству пока не принят. Причины подачи заявления в материалах не раскрываются.

В "Юганскнефтегазе" не комментируют эту информацию.

"Газпромтрубинвест" производит трубы для обустройства нефтяных и газовых месторождений, 99,9% уставного капитала АО принадлежит ПАО "Газпром".

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО.

РН-Юганскнефтегаз Газпром Газпромтрубинвест Роснефть Арбитраж ХМАО
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