Трубный завод "Газпрома" хочет взыскать с "Юганскнефтегаза" 4,6 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Волгореченский трубный завод АО "Газпромтрубинвест" (Костромская область) направил в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявление о взыскании 4,64 млрд рублей с ООО "РН-Юганскнефтегаз", сообщается на сайте суда.

Иск поступил 10 января, к производству пока не принят. Причины подачи заявления в материалах не раскрываются.

В "Юганскнефтегазе" не комментируют эту информацию.

"Газпромтрубинвест" производит трубы для обустройства нефтяных и газовых месторождений, 99,9% уставного капитала АО принадлежит ПАО "Газпром".

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО.