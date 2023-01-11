Дочернее предприятие "Аэрофлота" "А-Техникс" в 2022 году выполнило более 300 форм периодического техобслуживания самолётов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс", входящий в Группу "Аэрофлот", в 2022 году выполнил более 300 форм периодического технического обслуживания воздушных судов, сообщает пресс-служба перевозчика.

За прошедший год "А-Техникс" выполнил 54 "тяжёлые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте (Boeing 777, Boeing 747-400 и Airbus A330), более 250 более "лёгких" форм A-check и более 220 дополнительных работ, таких как замена двигателей, вспомогательных силовых установок и другое. Кроме этого, провайдер ежедневно выполнял все формы оперативного технического обслуживания в рамках предполётной и послеполётной подготовки воздушных судов.

Как отмечается в сообщении перевозчика, выполненные объёмы свидетельствуют о том, что несмотря на санкции западных стран в отношении гражданской авиации России, компания продолжила стабильную работу и надёжное техническое сопровождение воздушного флота Группы "Аэрофлот". В течение года "А-Техникс" осуществлял одновременное техническое сопровождение более 300 самолётов, обеспечивая высокий уровень доступности воздушного парка для бесперебойного выполнения программы полётов.

"Несмотря на внешние факторы и вызовы, наша компания сумела продолжить уверенную работу и развитие. В течение года мы успешно выполняли полный цикл технического обслуживания воздушных судов Группы "Аэрофлот" по всем формам — от "лёгких" до самых трудоёмких "тяжёлых". На сегодняшний день для стабильного поддержания лётной годности воздушного флота Группы у "А-Техникс" есть все необходимое: высококвалифицированный персонал, богатый опыт, глубокие знания имеющейся авиационной техники и необходимая материальная база. В 2023 году продолжится процесс расширения компетенций и увеличения объёмов выполняемых работ. В конечном итоге "А-Техникс" станет крупнейшим в России центром технического обслуживания и ремонта отечественной, и западной авиационной техники", - приводит пресс-служба "Аэрофлота" слова генерального директора "А-Техникс" Михаила Коробовича.

В 2022 году продолжалась работа по расширению сферы деятельности компании. В марте "А-Техникс" успешно прошёл аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Airbus и Boeing, зарегистрированных в российском регистре. В июне провайдер получил сертификат ФАП-21 раздел J, позволяющий осуществлять разработку документации для изготовления ряда компонентов на любые типы воздушных судов отечественного и западного производства. Это позволило продолжить беспрерывное техническое сопровождение воздушного парка Группы "Аэрофлот" в условиях санкций.

В рамках реализации новой стратегии по организации технического обслуживания воздушного парка Группы "Аэрофлот", во второй половине года провайдер приступил к приёму производственных мощностей департамента по техническому обслуживанию (ДТО) "Аэрофлота". Таким образом, "А-Техникс" стал единственным провайдером услуг по периодическому техническому обслуживанию флота Группы "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Компания на сегодня оперирует шестью ангарами (пять в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Оренбурга), в которых одновременно можно разметить на базовое техобслуживание до 17 воздушных судов. На этот год запланирована передача объёмов оперативного технического обслуживания.

В 2022 году провайдер активно развивал сеть своих линейных станций технического обслуживания (ЛСТО) в регионах. "А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Владивостока, Казани, Калининграда, Перми, Уфы и Хабаровска. На сегодняшний день провайдер имеет 13 ЛСТО, что почти в два раза больше, чем годом раннее. Открытие новых линейных станций "А-Техникс" является частью планомерного процесса расширения географии присутствия за счёт передачи производственных мощностей линейных станций "Аэрофлота". Кроме этого, в течение года провайдер активно расширял сертификаты своих линейных станций как по типам воздушных судов, так и по перечню работ.