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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

"Мегафон" возобновляет практику продаж телефонов под собственным брендом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" разработало линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel; продажи первой модели стартовали в интернет-магазине оператора, в феврале аппараты можно будет приобрести во всех салонах его розничной сети, говорится в сообщении компании.

Реализацией проекта, разработкой и поставками занимается дочерняя компания "Мегафона" - Revo Charge, 100% которой оператор консолидировал в начале декабря 2022 года. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей телефонов под брендом Fontel. Стоимость устройств будет составлять от 590 рублей до 2,99 тыс. рублей.

"Мегафон" рассчитывает, что к концу 2023 года до 50% продаж кнопочных телефонов в его рознице будут занимать устройства Fontel. Компания рассматривает возможность реализации и в других крупных розничных сетях России и стран СНГ, сообщил директор по продажам Давид Борзилов, слова которого приведены в сообщении.

Доля кнопочных телефонов в сети "Мегафона" последние годы существенно не меняется и составляет около 15-17%. О популярности таких аппаратов в РФ ранее сообщали и аналитики: так, по данным аналитического центра GS Group, в I полугодии 2022 года импорт таких устройств вырос на 21% - до 5,1 млн штук. Аналитики ожидали, что к 2025 году поставки кнопочных мобильников в Россию не упадут ниже 5 млн штук в год.

"Мегафон" уже имел опыт продаж телефонов под собственным брендом: они начались в конце 2008 года, производителем выступала китайская Huawei. Примерно в тот же период брендированные мобильники начали продавать и основные конкуренты оператора - "Вымпелком" и МТС.

Мегафон Fontel
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