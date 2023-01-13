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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

ЦБ РФ приступает к продаже юаней в рамках бюджетного правила

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Банк России с пятницы возобновляет проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра", отмечалось ранее в сообщении ЦБ.

В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

Минфин сообщил, что операции покупки/продажи ликвидных активов в пределах дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов возобновляются "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

С 13 января по 6 февраля Минфин планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

ЦБ заявил, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

ЦБ РФ
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