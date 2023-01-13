Уолл-стрит закрылась ростом на данных о замедлении инфляции в США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде.

Он назвал необходимым поднять ставку выше 5%, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию.

"Я полагаю, что было бы целесообразным прийти к этому как можно скорее", - сказал Баллард, добавив, что не видит причин откладывать этот момент.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу.

По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там", пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Акции Apple Inc. снизились на 0,06%. Компания работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, инженеры Apple активно вовлечены в этот проект, что говорит о серьезности намерений компании.

Бумаги Coinbase Global Inc. выросли на 8,6%, хотя рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, отметив существенное снижение активности торгов на площадке после краха FTX.

Котировки акций KB Home уменьшились на 2,9%. Американская строительная компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако оба показателя не оправдали прогнозы рынка.

Бумаги Walt Disney Co. подорожали на 3,6%. Совет директоров американской компании избрал председателем независимого директора Марка Паркера, говорится в сообщении компании. На посту председателя совета он сменит Сьюзен Арнольд, которая занимала эту должность последние 15 лет.

Акции Alphabet Inc. подешевели на 0,4%. Холдинговая компания Google сокращает рабочие места в подразделениях Verily Life Sciences и Intrinsic, занимающихся соответственно медико-биологическими исследованиями и разработкой промышленных роботов.

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, планирует сократить около 500 сотрудников на фоне "беспрецедентной ситуации на рынке", пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя компании. Ее бумаги опустились на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличился на 0,64% - до 34189,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,34% - до 3983,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,64% и составил 11001,10 пункта.