Дефицит бюджета США в декабре вырос вчетверо

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил $85,001 млрд, что в четыре раза больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($21,303 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета снизились на 6,5% - до $454,942 млрд по сравнению с $486,723 млрд годом ранее. При этом расходы выросли на 6,3% и достигли $539,943 млрд против $508,026 млрд в декабре 2021 года.

Между тем за три месяца 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,6% относительно аналогичного периода годом ранее - до $421,41 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 2,5%, составив $1,026 трлн. Расходы повысились на 1,2% - до $1,447 трлн.

По итогам 2022 календарного года бюджетный дефицит составил $1,4 трлн, снизившись по сравнению с $2,6 трлн в предыдущий год на фоне уменьшения расходов, связанных с пандемией COVID-19, и роста налоговых поступлений, пишет The New York Times.