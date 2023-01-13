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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Торговля между Китаем и РФ в минувшем году выросла почти на 30%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот между Россией и Китаем в 2022 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29,3% и составил рекордные $190,27 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Китай экспортировал в Россию товаров и услуг на сумму $76,12 млрд, рост в годовом исчислении составил 12,8%.

Импорт Китаем российских товаров вырос по сравнению с 2021 годом на 43% и достиг $114,15 млрд.

Как сообщалось, руководители России и Китая поставили задачу довести торговлю между двумя странами до $200 млрд к 2024 году.

Китай
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