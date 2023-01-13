Рубль стабилен к доллару и юаню из-за неоднозначной ситуации на мировых рынках

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует едва заметные колебания на фоне противоречивых внешних факторов и в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 67,7475 руб./$1 (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,024 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта к пятнице отыграла сообщение о перезапуске с 13 января бюджетного правила в новом формате и взяла ориентир на другие сигналы, которые не смогли выступить в качестве катализатора. Рубль стабилен на старте торгов, находясь, с одной стороны, под влиянием позитива на фондовых площадках, но с другой стороны, ощущая давление со стороны нефтяного рынка. Участники рынка ждут заметных сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие на валютном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,73 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,22 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном отражают позитивный настрой, за исключением Японии: китайский CSI 300 повысился на 0,77%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,23%, южнокорейский Kospi вырос на 0,76%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,25%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде.