Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и умеренной коррекции нефти вниз; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,1-0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2187,56 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1018,13 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 67,69 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,5%), акции "Аэрофлота" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), UC Rusal (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу не ожидается сильных движений на российском рынке. По индексу МосБиржи общий взгляд на ближайшие перспективы пока нейтральный, но ключевые рубежи совсем рядом. В пятницу стартует сезон отчетностей в США, первыми будут отчитываться компании банковского сектора.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

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