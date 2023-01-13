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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

"Роснефть" планирует до 2028 г. изучить шельфовый Северо-Сахалинский участок недр

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" планирует в 2023-2027 годах провести комплексное изучение Северо-Сахалинского участка недр федерального значения, лицензию на который компания получила в апреле 2021 года.

В документах, подготовленных для оценки воздействия на окружающую среду, говорится, что компания планирует провести сейсморазведку 3D (в объеме до 1,2 тыс. кв. км), изучить инженерно-геологическое условия участка. Запланированы батиметрическая, гидромагнитная и гидроакустическая съемка, геохимические исследования донных отложений, а также ряд других работ.

"Сейсморазведка будет производиться со специализированных исследовательских (геофизических) судов. Суда сопровождения будут при этом двигаться вблизи исследовательского судна для обеспечения его беспрепятственного движения с буксируемым забортным оборудованием, а также с целью осмотра участка работ на предмет выявления каких-либо навигационных препятствий", - говорится в документе.

В числе судов-претендентов указаны "Академик Немчинов", "Вячеслав Тихонов" и "Отто Шмидт".

Как сообщалось, правительство в апреле 2021 года предоставило "Роснефти" право пользования Северо-Сахалинским участком недр федерального значения для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии.

Северо-Сахалинский участок расположен в акватории континентального шельфа Охотского моря, в северной части о. Сахалин. В территориально-административном отношении объект находится в Сахалинском заливе и прилегает к Охинскому району Сахалинской области.

Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка на основании оценки ресурсов углеводородного сырья по состоянию на 1 января 2009 года составляют: нефть (извл.) - 38 млн тонн по категории Д1, 3,2 млн тонн по категории Д2; газ - 68,75 млрд кубометров по категории Дл, 395,8 млрд кубометров по категории Д1, 33,5 млрд кубометров по категории Д2; конденсат (извл.) - 19,3 млн тонн по категории Д1, 1,6 млн тонн по категории Д2.

Роснефть
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