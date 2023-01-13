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Сингапурский оператор дата-центров ST Telemedia планирует IPO на $1 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сингапурский оператор дата-центров ST Telemedia Global Data Centres, инвестором которого является госинвестфонд Temasek Holdings Pte, изучает возможность проведения IPO, объем которого может превысить $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компания рассчитывает на оценку в $5 млрд в рамках IPO и ведет переговоры с потенциальными организаторами размещения.

Среди потенциальных площадок ST Telemedia рассматривает биржи Сингапура и США.

Размещение акций может состояться в конце 2023 года, отмечают источники агентства. Окончательное решение о проведении IPO еще не принято, и компания может остаться частной.

"Как и многие другие компании нашего уровня и масштаба, мы постоянно оцениваем все возможности для оптимизации структуры капитала, - от привлечения стратегических и финансовых инвесторов, до размещения облигаций и проведения IPO", - заявила ST Telemedia в ответ на запрос Bloomberg.

Компания является одним из крупнейших в Азии операторов дата-центров, управляя более 170 объектами в Сингапуре, Индии, Китае, Таиланде, Южной Корее, Индонезии, Японии, Великобритании и на Филиппинах.

Temasek является владельцем Singapore Technologies Telemedia Pte - материнской компании ST Telemedia.

ST Telemedia Сингапур Temasek США
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