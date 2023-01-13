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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Цены на нефть растут и завершают неделю подъемом на 7-8%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к подъему в ходе торгов в пятницу после первоначального снижения и завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае. За неделю котировки могут вырасти на 7-8%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:44 по московскому времени в пятницу составляет $84,83 за баррель, что на $0,8 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,85 (1,08%), до $79,24 за баррель.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.

нефть
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